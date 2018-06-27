Xiaomi официально представила планшетный компьютер Mi Pad 4

Представлен первый в мире планшет Xiaomi Mi Pad 4 на процессоре Snapdragon 660. Девайс получил 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек. В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора OV13855 с максимальной диафрагмой f/2,0. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора равна 6000 мА.ч. В качестве ОС выступитAndroid 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5. Предлагается новинка в черном и золотистом цветовом исполнении. Стоимость планшета Xiaomi Mi Pad 4 составит от 170 долларов.