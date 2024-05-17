Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 13R

На тыльной панели смартфона расположены датчики изображения — основной на 50 Мп и макрокамера на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение в 8 Мп. Собственно, это единственное техническое отличие между смартфонами, так как у предшественника была фронтальная камера на 5 Мп, а теперь производитель решил повысить качество съёмки. Батарея Redmi Note 13R имеет ёмкость в 5030 мАч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, так что в этом плане ничего нового не произошло. Интересно, что компания Xiaomi продаёт этот смартфон с предустановленной операционной системой HyperOS прямо из коробки, а стоимость базовой версии достигает 200 долларов. Это достаточно привлекательная стоимость на самом деле за вышеперечисленные преимущества, особенно если вы не гоняетесь за флагманами и хотите получить просто рабочий аппарат.