Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 13R

Можно с уверенностью сказать, что Xiaomi — та самая компания, которая не стесняется перезапускать один и тот же смартфон снова и снова, каждый раз под новым именем. Например, сегодня компания официально анонсировала смартфон Redmi Note 13R, доступный гаджет среднего класса, который практически неотличим от Redmi Note 12R. Вероятно, только самые преданные фанаты компании смогут заметить слегка изменённый дизайн системы камер и новую светодиодную вспышку. При этом смартфон оснащён тем же процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и 6,79-дюймовым LCD-экраном —данный дисплей поддерживает частоту обновления в 120 Гц и имеет разрешение Full HD+.

На тыльной панели смартфона расположены датчики изображения — основной на 50 Мп и макрокамера на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение в 8 Мп. Собственно, это единственное техническое отличие между смартфонами, так как у предшественника была фронтальная камера на 5 Мп, а теперь производитель решил повысить качество съёмки. Батарея Redmi Note 13R имеет ёмкость в 5030 мАч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, так что в этом плане ничего нового не произошло. Интересно, что компания Xiaomi продаёт этот смартфон с предустановленной операционной системой HyperOS прямо из коробки, а стоимость базовой версии достигает 200 долларов. Это достаточно привлекательная стоимость на самом деле за вышеперечисленные преимущества, особенно если вы не гоняетесь за флагманами и хотите получить просто рабочий аппарат.