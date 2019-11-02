Xiaomi опубликовала характеристики камеры Xiaomi Mi Note 10

Компания Xiaomi опубликовала спецификации камеры смартфона Xiaomi Mi Note 10.

Основной модуль в смартфоне будет Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Смартфон также получит 5 МП телевик OmniVision OV08A10 с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, 20 МП ширик Sony IMX350, 12 МП объектив для портретных фотографий Samsung S5K2L7 и 2 МП камеру для макросъёмки.

Основной модуль и телеобъектив будут поддерживать оптическую стабилизацию картинки.

5 ноября должна пройти презентация смартфона в Польше.