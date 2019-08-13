Xiaomi откроет 10 тысяч магазинов в Индии

Представители компании Xiaomi официально сообщили о том, что в Индии был открыт 2000-й магазин под брендом Mi. Это весьма приличная цифра, особенно если учитывать, что компания начала запускать свои собственные точки продаж в этой стране относительно недавно. Однако, на этом китайский гигант решил не останавливаться и уже к концу этого года планирует открыть в Индии более 10 тысяч магазинов с фирменной продукцией. Стоит понимать, что смартфоны и остальная электроника компании Xiaomi стоит довольно мало и для Индии это идеальный производитель. При этом рынок Индии настолько же громаден, как и рынок Китая, а значит можно продавать еще больше своей продукции по вполне разумной цене и не переживать о провалах на других рынках.