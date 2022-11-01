Xiaomi отправила в продажу Book Air 13

Например, производитель решил использовать в ноутбуке сенсорный экран, который можно отворачивать в обратную сторону и получать в своё доступ планшет с огромной диагональю. Кроме того, хотелось бы отметить, что при наличии энергоэффективного процессора длительность автономной работы будет достаточно внушительной, особенно если снизить яркость дисплея и отключить ненужные поточные функции. И хотя пока что рано говорить о том, что устройство прямо перевернуло рынок ноутбуков, это действительно качественный гаджет, на который стоит обратить внимание в обозримом будущем. Во всяком случае, если вы планируете приобретать ноутбук для работы или отдыха, имея при этом не безразмерный бюджет. В этом плане Book Air 13 очень даже хорош.