Xiaomi отправила в продажу Book Air 13

Буквально несколько недель назад компания Xiaomi официально представила рынку ноутбук Book Air 13, который выглядел крайне интересным решением и при этом обладал достаточно внушительной производительностью. Правда, как это принято у китайских производителей, мощность ноутбука была представлена скорее на бумаге, хотя в целом ожидать от тонкого ноутбука с пассивным охлаждением и энергоэффективным процессором чего-то феноменального точно не стоит. Теперь же компания официально отправила ноутбук в продажу и можно смело заявить, что это крайне качественный ноутбук за свои деньги — он обладает достаточной мощностью и качеством сборки, чтобы тягаться с другими гаджетами из сегмента Windows-ноутбуков на текущем рынке.

Например, производитель решил использовать в ноутбуке сенсорный экран, который можно отворачивать в обратную сторону и получать в своё доступ планшет с огромной диагональю. Кроме того, хотелось бы отметить, что при наличии энергоэффективного процессора длительность автономной работы будет достаточно внушительной, особенно если снизить яркость дисплея и отключить ненужные поточные функции. И хотя пока что рано говорить о том, что устройство прямо перевернуло рынок ноутбуков, это действительно качественный гаджет, на который стоит обратить внимание в обозримом будущем. Во всяком случае, если вы планируете приобретать ноутбук для работы или отдыха, имея при этом не безразмерный бюджет. В этом плане Book Air 13 очень даже хорош.
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