Xiaomi патентует смартфон с изогнутым дисплеем и телеобъективом с зумом

Xiaomi подала патент на дизайн нового смартфона. Рассматриваемое устройство оснащено изогнутым дисплеем вместе со специальной перископической телеобъективной камерой с зумом, которая может предлагать функцию увеличения. Согласно отчету LetsGoDigital , китайский технический гигант подал патент на образец в Гаагскую международную систему дизайна и WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Если посмотреть на патент, то можно увидеть у смартфона скругленные углы и изогнутый дисплей. Аппарат имеет узкие лицевые панели сверху и снизу. Кроме того, на передней панели дисплея в верхнем левом углу находится камера для селфи.

На задней панели устройства находится уникальный модуль камеры, в котором размещены три датчика. Первый датчик - это самая большая линза, которая размещена сверху, а нижний датчик имеет прямоугольный вырез. Другими словами, основная камера, скорее всего, будет датчиком изображения с высоким разрешением, а нижний датчик - это перископический телеобъектив, который, предлагает как цифровое, так и оптическое увеличение.