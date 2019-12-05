Xiaomi планирует выйти на японский рынок

Компания прибывает в Японию раньше, чем планировалось. Xiaomi проведет свое первое мероприятие в стране восходящего солнца 9 декабря. Об этом сообщил официальный аккаунт Xiaomi Japan в Твиттере.

На мероприятии будут представлены водонепроницаемые телефоны Xiaomi. Компания планирует удовлетворить потребности рынка, добавив свои устройства. Помимо мобильных устройств на мероприятии будет анонсировано множество продуктов для умного дома, таких как телевизоры, лампочки, кондиционеры и очистители воздуха.