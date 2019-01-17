Xiaomi планирует выпустить Redmi Note 7 Pro в феврале

После успешного запуска Redmi Note 7 компания Xiaomi планирует выпустить более мощную версию Pro.

Ожидается, что новый Redmi Note 7 Pro выйдет где-то в феврале, в соответствии с первоначальным заявлением Redmi. Телефон будет иметь 48-мегапиксельную камеру, как и обычный Note 7, но на этот раз с сенсором Sony IMX 586. Redmi Note 7 использует датчик для Samsung Isocell Яркий GM1. Вариант Pro будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 675 компании Qualcomm. Стоимость смартфона будет составлять 220 долларов.