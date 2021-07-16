Xiaomi подвинула Apple в области поставок смартфонов

Во втором квартале этого года компания Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире, обогнав технологического гиганта Apple. В отчете Canalys Research говорится, что поставки китайской компании выросли на 83%. Xiaomi впервые выходит на вторую лидирующую позицию в мире по поставкам смартфонов — для тех, кто не знает, две верхние позиции исторически занимали Samsung и Apple соответственно. Huawei ненадолго захватила вторую позицию, свергнув Apple, но вскоре после этого она начала сталкиваться с санкциями со стороны Соединенных Штатов. В конечном итоге компания ушла с рынка телефонов премиум-класса, и Xiaomi поспешила заполнить этот пробел, представив смартфоны с первоклассными характеристиками и вполне адекватными ценами.

Согласно Canalys Research, Samsung осталась ведущим брендом смартфонов в мире с долей 19 процентов во втором квартале этого года, в то время как Xiaomi удалось увеличить свою долю рынка до 17 процентов во втором квартале 2021 года. Apple занимает третье место с 14 процентами доли рынка. А ещё OPPO и Vivo занимают четвертое и пятое места с долей рынка по 10 процентов каждая. Соответственно, у Xiaomi вполне есть шанс занять первое место по поставкам своих смартфонов в обозримом будущем, но, конечно, количество проданных устройств не говорит о прибыли — у Apple в этом плане все гораздо лучше. Она занимает всего 14% рынка, но при этом общая прибыль у производителя в разы выше своих потенциальных конкурентов.
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