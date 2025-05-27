Xiaomi пока что не отказывается от чипов Qualcomm и MediaTek

Релиз процессора XRING 01 стал весьма ясным сигналом о том, что компания Xiaomi готова и способна разрабатывать собственные процессоры. Более того, она стала первой китайской фирмой, успешно запустившей 3-нм чип. Но хотя запуск этого чипа может на первый взгляд означать готовность Xiaomi отказаться от услуг Qualcomm и MediaTek, на практике полная независимость всё ещё далека — по оценкам аналитиков, на данный момент около 40% смартфонов Xiaomi всё ещё используют компоненты от этих производителей. На сегодняшний день XRING 01 используется лишь в двух устройствах — смартфоне Xiaomi 15S Pro и планшете Xiaomi Pad 7 Ultra. Компания не раскрывает, сколько экземпляров планирует выпустить, но стоит учитывать, что производство по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC (так называемый N3E) обходится очень дорого.

С экономической точки зрения, на длинной дистанции разработка собственных чипов действительно выгоднее, чем покупка у сторонних компаний, но на старте, когда неизбежны многочисленные доработки и тестирования, вложения в миллиарды были абсолютно необходимы. Однако даже при этом Xiaomi пока только начинает путь — до тех пор, пока фирма не внедрит собственные чипы минимум в двух поколениях устройств, говорить о разрыве с Qualcomm и MediaTek преждевременно. Более того, как сообщает CNBC со ссылкой на аналитика из Counterpoint Research, львиная доля смартфонов Xiaomi по-прежнему работают на чипах сторонних компаний, особенно в доступном сегменте.
На MWC 2025 представили AI Phone на базе Perplexity…
На выставке MWC 2024 в Барселоне компания Deutsche Telekom официально анонсировала AI Phone — смартфон, р…
Часы iQOO WATCH 5 оценили в 110 долларов…
Компания iQOO объявила о выпуске умных часов WATCH 5, которые получили ИИ-помощника Xiao V, интегрированн…
OPPO Reno14 показали на рендерах …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал качественные изображения смартфона OPPO Reno14, …
OnePlus 13T получит розовую расцветку …
Компания OnePlus опубликовала фотографию еще не представленного смартфона OnePlus 13T рядом с iPhone 16 P…
DxOMark оценили автономность Motorola Edge 60 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности смартфона Motorola Edge 60 Pro, кот…
Motorola Edge 60 Pro получил батарею на 6000 мАч…
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 60 Pro, который оценен на дебютном британском рынке в…
HONOR Magic7 появился в российской продаже …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR Magic7, который оценен в 110 тысяч рублей за в…
Nothing Phone (3а) стартовал на Aliexpress…
Уникальность Nothing Phone (3а) подчеркивается необычным дизайном, в частности, круглым блоком камер и уз…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor