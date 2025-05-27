Xiaomi пока что не отказывается от чипов Qualcomm и MediaTek

Релиз процессора XRING 01 стал весьма ясным сигналом о том, что компания Xiaomi готова и способна разрабатывать собственные процессоры. Более того, она стала первой китайской фирмой, успешно запустившей 3-нм чип. Но хотя запуск этого чипа может на первый взгляд означать готовность Xiaomi отказаться от услуг Qualcomm и MediaTek, на практике полная независимость всё ещё далека — по оценкам аналитиков, на данный момент около 40% смартфонов Xiaomi всё ещё используют компоненты от этих производителей. На сегодняшний день XRING 01 используется лишь в двух устройствах — смартфоне Xiaomi 15S Pro и планшете Xiaomi Pad 7 Ultra. Компания не раскрывает, сколько экземпляров планирует выпустить, но стоит учитывать, что производство по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC (так называемый N3E) обходится очень дорого.

С экономической точки зрения, на длинной дистанции разработка собственных чипов действительно выгоднее, чем покупка у сторонних компаний, но на старте, когда неизбежны многочисленные доработки и тестирования, вложения в миллиарды были абсолютно необходимы. Однако даже при этом Xiaomi пока только начинает путь — до тех пор, пока фирма не внедрит собственные чипы минимум в двух поколениях устройств, говорить о разрыве с Qualcomm и MediaTek преждевременно. Более того, как сообщает CNBC со ссылкой на аналитика из Counterpoint Research, львиная доля смартфонов Xiaomi по-прежнему работают на чипах сторонних компаний, особенно в доступном сегменте.