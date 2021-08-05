Xiaomi показала дизайн Mi MIX 4

Еще в октябре Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX 3, после чего компания не выпускала своего преемника в 2019 и 2020 годах. А недавно компания подтвердила, что анонсирует Mi MIX 4 совсем скоро, уже 10 августа, в Китае. Сегодня компания заявила, что для создания Mi MIX 4 потребовалось 1020 дней и многочисленные прорывы, неудачи и сотни обходных путей. Она также выпустила тизер, намекающий на дизайн дисплея грядущей серии телефонов MIX. Похоже, что на плакате показаны варианты дизайна дисплея, которые производитель, возможно, рассматривал для Mi MIX 4. На плакате также показан Mi MIX Alpha, который был представлен как концептуальный телефон в прошлом году. Его уникальный дисплей с закругленными краями позволил ему предложить 180-процентное соотношение экрана к корпусу. Последний смартфон, который можно увидеть на постере, имеет дисплей с изогнутыми краями без каких-либо выемок или отверстий.

В сообщениях утверждалось, что Mi MIX 4 станет первым телефоном Xiaomi с камерой под дисплеем, что теперь кажется вполне разумным решением. Следовательно, похоже, что последним телефоном на плакате может быть Mi MIX 4. В отчетах утверждалось, что Mi MIX 4 может поставляться с 6,6-дюймовой OLED-панелью. Предполагается, что, несмотря на то, что он будет поддерживать только разрешение FHD+, он будет предлагать лучшие впечатления от просмотра контента, чем обычные панели 1080p. Другие характеристики Mi MIX 4, по слухам, включают процессор Snapdragon 888 или 888+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку 120 Вт, беспроводную зарядку 70 или 80 Вт, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ встроенной памяти, тройную камеру и ОС Android 11 на базе MIUI 12.5.