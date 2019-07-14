Xiaomi показала скриншоты оболочки MIUI 10 с операционной системой Android Q

Скриншотами поделился директор Отдела программного обеспечения мобильных устройств Xiaomi. На снимках можно заметить, что изменений не так много, но они всё же присутствуют. Прежде всего, виджет с поиском и фирменным голосовым ассистентом перенесли в нижнюю часть рабочего стола. Такое решение напоминает интерфейс Pixel Launcher на смартфонах Google Pixel.

Разработчики компании поменяли стиль часов на экране блокировки, немного изменили внешний вид настроек и приложение камеры. На скриншотах также видно, что прошивку тестируют на смартфоне Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.