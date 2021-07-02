Xiaomi получила патент на копию Samsung Galaxy Z Flip

Ранее в этом году был представлен Xiaomi Mi MIX Fold, который стал первым складным смартфоном компании, который также внешне сильно напоминал Samsung Galaxy Z Fold 2. Теперь новый патент показал, что компания работает над другим складным устройством, который может быть предельно похожим на Galaxy Z Flip. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский производитель смартфонов запатентовал новый складной смартфон в CNIPA (Китайское национальное ведомство интеллектуальной собственности). Это устройство примечательно тем, что в отличие от Mi MIX Fold и Galaxy Z Fold 2 оно оснащено складным механизмом-раскладушкой. Другими словами, его дизайн будет похож на Galaxy Z Flip южнокорейского технологического гиганта. Хотя, помимо формата раскладушки, некоторые его конструктивные особенности отличаются, и теоретически данное устройство будет даже более доступным.

Судя по патентным изображениям, складной смартфон оснащен камерой для селфи с двумя отверстиями на передней панели. На задней панели устройства установлена ​​тройная камера, размещенная на круглом модуле. В нижней части устройства также есть порт USB Type C для зарядки, а также динамик. На данный момент это всего лишь патент, поэтому более реальные детали, такие как цена и технические характеристики, пока неизвестны. К сожалению, мы также не знаем, действительно ли компания работает над таким продуктом или она просто получила патент, чтобы в будущем заработать на нём.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip
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