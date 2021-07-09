Xiaomi получила патент на новую беспроводную зарядку

В последние годы технология быстрой зарядки смартфонов претерпела различные изменения благодаря технологическим прорывам — эти улучшения также сделали беспроводную зарядку более быстрой и более актуальной на рынке, но Xiaomi явно работает над тем, чтобы сделать эту технологию еще лучше, особенно для складных смартфонов. Китайский технологический гигант подал заявку на патент под названием «Метод и устройство беспроводной зарядки, электронное оборудование со складным экраном, носители информации» еще 8 января 2020 года. Теперь этот патент был выдан с номером публикации CN113098152A, который был обнаружен на CNIPA. Хотя патент не раскрывает каких-либо особенностей технологии быстрой зарядки и не содержит изображений конкретного устройства, в нем описывается, как будет работать технология быстрой зарядки на складных телефонах.

Интересно, что складной телефон поддерживает беспроводную зарядку от любой половины задней панели. Таким образом, независимо от того, сложено ли устройство или на какую сторону вы его кладете, устройство по-прежнему будет поддерживать беспроводную зарядку, даже если только одна половина соприкасается с подставкой станции. Но, имейте в виду, что это все еще просто патент, и у нас нет возможности подтвердить, действительно ли Xiaomi работает над такой технологией или просто получает патент, чтобы потом получать выплаты от тех, кто эту технологию будет использовать на своих будущих продуктах после релиза.