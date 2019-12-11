Xiaomi получила патент на складной смартфон

Крупные производители смартфонов стали достаточно активно говорить о том, что гибкие смартфоны с гибким дисплеем это будущее индустрии. Именно ради того, чтобы покорить рынок смартфонов в ближайшем будущем компании стали получать патенты, которые позволят создать крутой продукт или засудить тех, кто создаст крутой продукт раньше них. По такому же пути решила пойти и компания Xiaomi, которая получила патент на складной смартфон в форм-факторе раскладушки, который выглядит на картинках очень даже привлекательно. При этом он может похвастаться большой диагональю, тонкими рамками вокруг дисплея и прочими преимуществами этого же рода. Конечно, это не значит, что буквально в течение пары месяцев Xiaomi представит нам такой смартфон.