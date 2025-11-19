Xiaomi повысит стоимость смартфонов из-за цены на память

Xiaomi достаточно быстро среагировала на усложняющуюся ситуацию на рынке и уже обеспечила себя необходимыми объёмами чипов памяти на весь 2026 год. Как сообщает китайское издание Aijiwei, президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что компания заключила специальный контракт, который гарантирует ей поставки памяти на весь следующий год. При этом он не раскрыл, с каким именно производителем заключено соглашение. Вероятнее всего, речь идёт о Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia, Western Digital или китайскими YMTC и CMXT. Стоимость таких гарантированных поставок, по словам руководителя, оказалась высокой, поэтому Xiaomi ожидает заметного роста розничных цен на свои устройства. Параллельно компания постепенно поднимает свой статус в индустрии, продвигаясь к более премиальному сегменту, что позволяет ей легче переносить удорожание компонентов на конечных покупателей.

Лу Вэйбин подчеркнул, что текущий рост цен на память будет «долгим циклом». Он отметил, что раньше стоимость памяти зависела в основном от колебаний рынка смартфонов, тогда как сейчас рост вызван мощным увеличением спроса на HBM из-за развития ИИ, что коренным образом отличает нынешний период от предыдущих. Это не первое заявление Xiaomi о том, что подорожание памяти напрямую влияет на стоимость её смартфонов. Недавно, отвечая на недовольство пользователей из-за увеличения цены Redmi K90, Вэйбин заявил, что компания «не может изменить глобальные цепочки поставок, а рост стоимости памяти оказался гораздо выше ожиданий».