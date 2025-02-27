Xiaomi представила 15 Ultra

Сегодня компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон под названием 15 Ultra на презентации в Китае, где его продажи стартуют по цене всего в 893 долларов (в переводе с юаней). Устройство дополняет линейку Xiaomi 15 и 15 Pro, которые поступили в продажу в октябре 2024 года. Это в основном эволюционное обновление прошлогодней модели, но главным новшеством стало добавление 200-мегапиксельной перископической камеры, которая, по заявлению компании, особенно хороша в условиях низкой освещённости. Вся серия 15, включая Ultra, будет представлена на международной арене уже в это воскресенье, 2 марта, на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Правда, пока что сложно сказать, в каких именно странах новинка появится в продаже.

При этом стоит отметить, что 200-мегапиксельный перископ с 4,3-кратным зумом стал продолжением решений, представленных в Vivo X100 Ultra, X200 Pro и Honor Magic 7 Pro. Хотя это меньшее увеличение по сравнению с 5-кратным зумом в 14 Ultra, сенсор теперь крупнее, диафрагма быстрее, а разрешение выше, что, по словам Xiaomi, позволяет захватывать больше света и улучшает качество съёмки с увеличением, особенно в темноте. Остальные три сенсора на тыльной панели 50-мегапиксельные, с конфигурацией, схожей с прошлогодней моделью, но с небольшими изменениями. Самое заметное из них — отказ от переменной диафрагмы в основной камере в пользу фиксированной, но светосильной f/1.63. Довольно интересный апгрейд.
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