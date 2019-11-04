Xiaomi представила 40 дюймовый Redmi TV

Новый Redmi TV получил 40-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 1920×1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP2 GPU в связке с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Есть также поддержка WiFi сети в частотой 2.4 ГГЦ, технологий Dolby Audio и DTS 2.0. Телевизор работает на оболочке PatchWall UI на базе Android.

Стоит новый Redmi TV всего 142 доллара.