Xiaomi представила 40 дюймовый Redmi TV

2019-11-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi TV; [55]
Новый Redmi TV получил 40-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 1920×1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP2 GPU в связке с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Есть также поддержка WiFi сети в частотой 2.4 ГГЦ, технологий Dolby Audio и DTS 2.0. Телевизор работает на оболочке PatchWall UI на базе Android.

Стоит новый Redmi TV всего 142 доллара.

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