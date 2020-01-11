Black Shark 2 Pro выпускается в ярких цветовых оттенках. Смартфон имеет 6,39 дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 60 Гц. Он обладает сенсорным экраном Master Touch 2.0. Смартфон работает на 9-ом Android. Телефон поставляет с Dual-SIM.

Black Shark 2 Pro оборудован 48 МП камерой сзади, а фронтальная камера на 20 МП. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частой 2,96 ГГц в паре с графическим процессором Qualcomm Adreno 640. Производитель заявляет об 8 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти.

В экране оборудован датчик отпечатков пальцев. Емкость батареи составляет 4000 мАч. Стоимость данной модели составляет 600 долларов за версию 8 Гб + 128 Гб.