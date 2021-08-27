Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition

Xiaomi анонсировала MIUI 12.5 Enhanced вместе с MIUI для планшетов Pad ранее в этом месяце во время запуска MIX 4. В то время китайский технический гигант опубликовал только подробную информацию о выпуске прошивки в Китае, предоставив список моделей, которые должны получить обновление в ближайшее время. Теперь Xiaomi объявила, что MIUI 12.5 Enhanced совсем скоро появится в моделях по всему миру.

В сообщении в сообществе Mi Global компания раскрыла список из девяти моделей, которые получат обновление первыми — все модели являются флагманскими телефонами. Вот модели, которые получат обновление первыми (для глобального рынка):

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 10 Pro

Mi 10

Компания также заявила, что обновление для этих моделей начнется в четвертом квартале года, то есть в любое время с октября 2021 года. Стоит также отметить, что MIUI 12.5 Enhanced Edition — это улучшенная итерация MIUI 12.5, которая также является доработанной версией MIUI 12. И согласно Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Edition содержит исправления для 160 проблем с системными процессами и 224 проблем с системными приложениями. Система также имеет всестороннюю оптимизацию, которая предоставляет возможность более комфортно работать со смартфонами, играть в игры и так далее. Ожидаем, что другие смартфоны компании тоже получат апдейт в обозримом будущем, но пока что информации об этом просто нет. Впрочем, обновлять не флагманы компания не обязана, особенно устаревшие модели.
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