Xiaomi представила Mi 9 Pro 5G

Компания Xiaomi опять решила выстрелить по конкурентам и показала очень крутой смартфон Mi 9 Pro 5G, который оборудован, как вы уже догадались, модулем сотовой сети пятого поколения. У этого смартфона довольно высокая производительность, крайне стильный дизайн корпуса и, естественно, низкая цена. Гаджет вполне может уделать конкурентов, ведь за 520 долларов вы получаете базовую версию смартфона с очень хорошими характеристиками. Ни у одного конкурента таких бонусов нет и не будет, а вот у Xiaomi есть. Стоит только подождать, пока Mi 9 Pro 5G завезут в Россию и тогда можно будет говорить о прямо конкуренции с основными игроками на рынке. Сейчас ценник только в юанях, а это не очень удобно для перевода в российские рубли, верно?