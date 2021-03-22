Xiaomi представила Mi Zoom Selfie Stick

Xiaomi продает широкий спектр продуктов помимо смартфонов — планшеты, ноутбуки, бытовую технику, различные устройства для фитнеса, телевизоры, приставки и так далее. Кроме того, это один из первых крупных производителей палок для селфи, которые продавались буквально по всему миру. Теперь же компания приняла решение выпустить еще одну крупную партию селфи-палок под названием Mi Zoom Selfie Stick, которые будут с 24 марта продаваться в формате краундфаундинга. Стоимость такого устройства составляет всего 15 долларов, что по современным меркам очень дешево, но если пользователь закажет устройство 24 марта, то цена составит вовсе 12 долларов. Согласитесь, достаточно привлекательный ценник для гаджета от известного производителя.