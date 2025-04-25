Xiaomi представила Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4 был одним из первых смартфонов Xiaomi в этом году, а теперь он получает Pro-версию — Redmi Turbo 4 Pro. Это первый смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, который можно оснастить до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Redmi Turbo 4 Pro также оснащён огромной батареей на 7550 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Интересная фишка — эта батарея может работать как внешний аккумулятор, поддерживая обратную проводную зарядку устройств на мощности до 22,5 Вт. Экран устройства — 6,83 дюймовая OLED-панель с разрешением 2772x1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также экран получил оптический датчик отпечатков пальцев, что в последнее время можно назвать настоящим стандартом.

На тыльной панели расположена основная камера с сенсором LYT-600 на 50 Мп и ультраширокий объектив на 8 Мп, как и у базовой версии Redmi Turbo. Работает смартфон на базе прошивки HyperOS 2, которая основана на базе операционной системы Android 15. Устройство также может похвастаться защитой по стандарту IP68 от воды и пыли, а стоимость смартфона в топовой комплектации составляет всего 410 долларов. Безусловно, это стоимость для рынка Китая, так что за пределами страны производитель будет продавать устройство заметно дороже. Но хорошая новость, что компания продолжает работать над интеграцией более ёмких аккумуляторных батарей, потому что это в итоге позволит продлить время работы смартфона на одном заряде. Да и производительность в данном случае приличная.