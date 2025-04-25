Xiaomi представила Redmi Turbo 4 Pro

На тыльной панели расположена основная камера с сенсором LYT-600 на 50 Мп и ультраширокий объектив на 8 Мп, как и у базовой версии Redmi Turbo. Работает смартфон на базе прошивки HyperOS 2, которая основана на базе операционной системы Android 15. Устройство также может похвастаться защитой по стандарту IP68 от воды и пыли, а стоимость смартфона в топовой комплектации составляет всего 410 долларов. Безусловно, это стоимость для рынка Китая, так что за пределами страны производитель будет продавать устройство заметно дороже. Но хорошая новость, что компания продолжает работать над интеграцией более ёмких аккумуляторных батарей, потому что это в итоге позволит продлить время работы смартфона на одном заряде. Да и производительность в данном случае приличная.