Xiaomi представила беспроводные наушники Clip-on

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников своей первой открытой моделью в форм-факторе клипсы Xiaomi Clip-on. Новинка характеризуется открытой акустической конструкцией с бионической изогнутой формой корпуса, высокоэластичным титановым сплавом с эффектом памяти формы, 11-мм динамическим драйвером, диафрагмой с микрокристаллическим металлическим покрытием, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio, массой одного наушника 5,5 грамма, тремя микрофонами с VPU-датчиком и системой шумоподавления на базе ИИ, технологией обратных звуковых волн для снижения утечки звука наружу, поддержкой голосового помощника Xiao Ai, переводом речи в реальном времени на 21 язык, автономной записью разговоров с автоматическим созданием расшифровки, временем автономной работы до 9 или до 38 часов с учетом зарядного футляра, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP57, а также расцветками Pearl White, Basalt Black, Satin Gold и Iris Purple. Цена наушников в Китае составляет эквивалент 125 долларов.

