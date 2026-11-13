Xiaomi представила беспроводные наушники Clip

Компания Xiaomi разместила на своём международном сайте информацию о первых своих наушниках с креплением-клипсой — Xiaomi Clip. В отличие от обычных моделей, которые вставляются непосредственно в ушной канал, новинка крепится к внешнему краю ушной раковины. Такая конструкция оставляет слуховой проход открытым, позволяя одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. Это особенно удобно во время прогулок, тренировок и в ситуациях, когда важно не отгораживаться от внешнего мира. Каждый наушник весит всего 5,5 грамма, для крепления используется прочная титановая проволочная перемычка с эффектом памяти формы, которая обеспечивает надёжную посадку и адаптируется к особенностям уха. По словам Xiaomi, конструкция повторяет естественные контуры ушной раковины, поэтому наушники должны оставаться удобными даже при длительном использовании.

Автономность достигает 9 часов от одного заряда, а вместе с зарядным футляром — до 38 часов. Быстрая 10-минутная подзарядка обеспечивает примерно 3,5 часа воспроизведения музыки. За звучание отвечают 11-мм динамические излучатели с заявленным частотным диапазоном от 20 Гц до 48 кГц при использовании кодека LHDC 5.0. Также поддерживаются AAC и SBC, а для подключения применяется Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами. Система из четырёх микрофонов получила датчик голосового сигнала на основе костной проводимости и технологию подавления шума, что должно улучшить качество разговоров.
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