Xiaomi представила беспроводные наушники Mi True 2C по цене 34 доллара

Беспроводные наушники Mi True 2C поддерживают Bluetooth 5.0 и два микрофона для шумоподавления (ENC) во время разговоров. Базовая версия имеет те же драйверы 14,2 мм, но поставляется только с кодеком AAC, а не аудиокодеком LDHC Hi-Res, который доступен в стандартной версии.
Каждая гарнитура весит всего 4,7 грамма. Наушники Mi TWS 2C также поддерживают автоматическое подключение к телефонам с MIUI после извлечения гарнитуры из зарядного чехла. Наушники обеспечивают до 5 часов автономной работы от батареи и 20 часов автономной работы с чехлом. Наушники оснащены сенсорным управлением для регулировки громкости и смены треков, а также инфракрасным датчиком для интеллектуального обнаружения износа.
Беспроводные наушники Mi True 2C будут продаваться по цене 34 доллара США.