Xiaomi представила беспроводные наушники Mi True 2C по цене 34 доллара

Xiaomi официально представила Mi True Wireless Earphones 2C. Гарнитура представляет собой более дешевую версию беспроводных наушников Mi True 2, которые ранее были выпущены.

Беспроводные наушники Mi True 2C поддерживают Bluetooth 5.0 и два микрофона для шумоподавления (ENC) во время разговоров. Базовая версия имеет те же драйверы 14,2 мм, но поставляется только с кодеком AAC, а не аудиокодеком LDHC Hi-Res, который доступен в стандартной версии.

Каждая гарнитура весит всего 4,7 грамма. Наушники Mi TWS 2C также поддерживают автоматическое подключение к телефонам с MIUI после извлечения гарнитуры из зарядного чехла. Наушники обеспечивают до 5 часов автономной работы от батареи и 20 часов автономной работы с чехлом. Наушники оснащены сенсорным управлением для регулировки громкости и смены треков, а также инфракрасным датчиком для интеллектуального обнаружения износа.

Беспроводные наушники Mi True 2C будут продаваться по цене 34 доллара США