Xiaomi представила браслет SmartBand 9 для мирового рынка

Сегодня в Берлине компания Xiaomi провела крупную презентацию, на которой состоялся официальный дебют новых смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro, о которых на просторах интернета говорили достаточно длительное время, так как устройства действительно интересные. Также были представлены глобальные версии умного браслета Xiaomi SmartBand 9 и беспроводных наушников Buds 5, которые были анонсированы в Китае ещё в июле текущего года, но тогда они покидать локальный рынок не планировали от слова совсем. Так что теперь умный браслет SmartBand 9 дебютировал в Европе при цене в 39 евро. Браслет SmartBand 9 оснащён 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем (частота обновления 60 Гц, пиковая яркость 1200 нит), улучшенным датчиком сердечного ритма, алюминиевой рамкой и обеспечивает до 21 дня работы от батареи.

Браслет отслеживает частоту сердцебиения, уровень насыщения крови кислородом, сон, стресс и поддерживает более 150 спортивных режимов. Наушники Xiaomi Buds 5 получили дизайн в стиле затычек, 11-мм динамики с двойными магнитами, настройку звука от Harman AudioEFX и до 39 часов общего времени прослушивания музыки (с учётом зарядного кейса, естественно). Наушники также поддерживают аудиокодек Qualcomm aptX Lossless, оснащены активным шумоподавлением и защищены от влаги и пыли по стандарту IP54. Оба гаджета сегодня отправились в мировую продажу, что на самом деле очень приятно, потому что стоимость у гаджетов крайне низкая и они готовы к конкуренции.