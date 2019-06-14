Xiaomi представила доступный Mi Band 4 с цветным AMOLED-дисплеем

2019-06-14, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi Band 4; [131]
Компания Xiaomi представила свой фитнес-трекер четвертого поколения, Mi Band 4.

Mi Band 4 поставляется с 0,95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем покрытым загнутым по краям стеклом 2.5D. По сравнению с Mi Band 3, площадь увеличилась почти на 40%, что означает возможность отображения на две строки текста больше.Он поставляется со стандартным набором функций, таких как встроенный микрофон для голосовых команд, 6-осевой акселерометр, режимы упражнений, водонепроницаемость до 5 АТМ, возможность распознавать различные плавательные движения, уведомления и управление музыкой. Производитель обещает до 20 дней работы без подзарядки с аккумулятором емкостью 135 мАч.

Браслет будет выпускаться в двух версиях - с модулем NFC и без него. Стандартная версия стоит 169 юаней, тогда как вариант NFC стоит 229 юаней. Обе модели поступят в продажу 16 июня.

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