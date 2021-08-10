Xiaomi представила флагман MIX 4 с камерой под дисплеем

Xiaomi Только что анонсировала новую модель своей серии MIX — в отличие от MIX Fold, первого складного телефона Xiaomi, у нового флагмана нет складывающегося экрана. Однако MIX 4 также является телефоном с некоторыми уникальными функциями — это первый смартфон производителя со встроенной камерой и поддержкой Ultra Wide Band, а также первый телефон в мире, оснащенный процессором Snapdragon 888 Plus. MIX 4 оснащен 6,67-дюймовым изогнутым 3D-дисплеем AMOLED с поддержкой HDR10 + и Dolby Vision. Экран представляет собой 10-битную панель TrueColor с контрастностью 500 000: 1. Xiaomi заявляет, что на дисплее также есть защита Gorilla Glass Victus. В дисплее используется технология пикселей с микро-ромбами, которая уменьшает размер пикселей и увеличивает их яркость. Xiaomi заявляет, что переработанный дисплей обеспечивает лучшую прозрачность зоны камеры — она находится сразу за дисплеем сверху на фронтальной панели, без вырезов и прочих ненужных элементов. Ещё смартфон может похвастаться до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Уже сейчас смартфон MIX 4 доступен в четырех конфигурациях:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = 770 долларов. 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = 817 долларов. 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = 894 доллара. 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ = 972 доллара.На текущий момент смартфон MIX 4 будет доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня и будет доступен для покупки с 16 августа в магазинах Mi Home, интернет-магазине Xiaomi, Youpin и у авторизованных партнеров.