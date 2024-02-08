Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro

Ещё в компании заявили, что их новый игровой монитор имеет цветовой охват палитры sRGB в 100%, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Это на самом деле впечатляет, учитывая, что Xiaomi не является настолько опытным производителем мониторов, особенно игровых, и у конкурентов в этом вопросе обычно куда больше возможностей. И, конечно, монитор Redmi G Pro выглядит очень привлекательно в плане дизайна — производитель явно сделал ставку на яркие декоративные элементы, хотя нужно понимать, что стильную тыльную панель монитора вы увидите раз или два за всё время эксплуатации устройства. Но главный бонус заключается в том, что цена монитора составляет 310 долларов. Это очень низкая стоимость для такого рода продукции, потому что конкуренты с похожими характеристиками стоят существенно дороже, буквально раза в три. Это стоит учитывать.