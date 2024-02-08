Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro

Вчера компания Xiaomi официально представила новую модель игрового монитора Redmi G Pro, оснащённого матрицей на базе технологии MiniLED с поддержкой порта DisplayPort 2.1. Redmi G Pro может похвастаться 27-дюймовой панелью MiniLED с разрешением 2560x1440 пикселей, плюс в компании заявили, что монитор имеет четыре различных режима управления светом и максимальную яркость в 1000 нит. Кроме того, новый монитор поддерживает вывод изображения в HDR1000, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет потреблять различного рода контент — и речь не только о видеоиграх, которые с HDR работают не самым корректным образом.

Ещё в компании заявили, что их новый игровой монитор имеет цветовой охват палитры sRGB в 100%, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Это на самом деле впечатляет, учитывая, что Xiaomi не является настолько опытным производителем мониторов, особенно игровых, и у конкурентов в этом вопросе обычно куда больше возможностей. И, конечно, монитор Redmi G Pro выглядит очень привлекательно в плане дизайна — производитель явно сделал ставку на яркие декоративные элементы, хотя нужно понимать, что стильную тыльную панель монитора вы увидите раз или два за всё время эксплуатации устройства. Но главный бонус заключается в том, что цена монитора составляет 310 долларов. Это очень низкая стоимость для такого рода продукции, потому что конкуренты с похожими характеристиками стоят существенно дороже, буквально раза в три. Это стоит учитывать.