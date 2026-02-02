Xiaomi представила монитор G Pro 27Qi

Каждый монитор поставляется с отчётом о калибровке, при этом компания утверждает, что значение delta-E у каждого экземпляра ниже 1, благодаря чему дисплей подходит не только для игр, но и для ряда творческих задач. С точки зрения конструкции G Pro 27Qi оснащён подставкой с регулировкой по высоте, наклону и повороту, а также поддержкой портретного режима. На задней панели присутствуют элементы игрового дизайна, включая RGB-кольцо, но в целом внешний вид остаётся сдержанным и не выглядит излишне агрессивно. Из разъёмов предусмотрены 2 порта HDMI 2.0, 2 порта DisplayPort 1.4 и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Дополнительно монитор получил встроенный выдвижной держатель для наушников в правом верхнем углу — выглядит немного странно, но кому-то придётся по душе.