Xiaomi представила монитор G Pro 27Qi

Xiaomi официально выпустила игровой монитор G Pro 27Qi образца 2026 года для глобального рынка. G Pro 27Qi представляет собой киберспортивный монитор формата 16:9 с разрешением 1440p, поддержкой AMD FreeSync и частотой обновления 180 Гц. В основе устройства лежит IPS-матрица с подсветкой mini LED — по заявлению Xiaomi, монитор способен обеспечивать пиковую яркость до 2000 нит при контрастности 1000:1. Используется 1152 зоны локального затемнения, есть сертификация VESA DisplayHDR 1000, а также фирменный движок распознавания сцен. Также Xiaomi заявляет время отклика пикселей 1 мс GTG, 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 99-процентный охват Adobe RGB и DCI-P3.

Каждый монитор поставляется с отчётом о калибровке, при этом компания утверждает, что значение delta-E у каждого экземпляра ниже 1, благодаря чему дисплей подходит не только для игр, но и для ряда творческих задач. С точки зрения конструкции G Pro 27Qi оснащён подставкой с регулировкой по высоте, наклону и повороту, а также поддержкой портретного режима. На задней панели присутствуют элементы игрового дизайна, включая RGB-кольцо, но в целом внешний вид остаётся сдержанным и не выглядит излишне агрессивно. Из разъёмов предусмотрены 2 порта HDMI 2.0, 2 порта DisplayPort 1.4 и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Дополнительно монитор получил встроенный выдвижной держатель для наушников в правом верхнем углу — выглядит немного странно, но кому-то придётся по душе.
