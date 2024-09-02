Xiaomi представила наушники Redmi Buds 6 Lite

Сегодня компания Xiaomi официально представила новую пару доступных TWS-наушников под названием Redmi Buds 6 Lite, у которых есть все шансы покорить потенциального покупателя по целому ряду причин. Начать стоит с того, что эти наушники оснащены 12,4-мм динамиками, активным шумоподавлением и обеспечивают общую автономность до 38 часов вместе с зарядным кейсом, что, конечно, не совсем уж рекорд, но всё равно очень достойные показатели, особенно если пользователь хочет действительно доступное решение. При этом наушники Redmi Buds 6 Lite получили внутриканальный дизайн корпуса со сменными силиконовыми насадками и подключаются они через Bluetooth 5.3, что, теоретически, обеспечивает хороший сигнал с источником звука даже на большом расстоянии.

Система активного шумоподавления способна снижать шум до 40 дБ, а благодаря двум микрофонам наушники также обеспечивают подавление шума во время звонков, что обычно встречается в более дорогих моделям. Кроме того, с помощью приложения Xiaomi Earbuds можно настроить эквалайзер, если звук в наушниках изначально пользователя не совсем устраивает. И, что самое приятное, стоимость этих наушников в Европе составляет примерно 25 долларов, то есть это крайне доступное решение, которое заслуживает внимание со стороны потенциальных покупателей, желающих получить достойное звучание за вполне адекватные деньги. Будем ждать официального релиза в магазинах, чтобы получить отзывы от реальных пользователей.
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