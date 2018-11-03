Xiaomi представила недорогие Bluetooth-наушники

Компания Xiaomi представила бюджетные Bluetooth-наушники Xiaomi Bluetooth Collar Headphone Youth Edition. Новинка стоит около 25 долларов и поступит в продажу 11 ноября.

Часть гарнитуры, которая соприкасается с шеей, выполнена из приятного на ощупь эластичного материала, который не доставляет дискомфорт даже при длительном использовании. Кнопки ответа и регулировки громкости размещены на дуге. Они не имеют магнитов, поэтому соединяются с помощью маленькой задвижки. Наушники доступны в черном и ярко-оранжевом цветах.

С точки зрения звука, наушники используют технологию акустической движущейся катушки, которая предлагает более динамичную обратную связь слушателю. Большая батарея наушников позволяет играть около 7 часов, после часовой зарядки.