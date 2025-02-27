Xiaomi представила ноутбук Redmi Book Pro 16

После обновления обычных Redmi Book 14 и 16 в прошлом месяце, Xiaomi теперь представила версию Pro — по крайней мере, 16-дюймовый вариант. Вместо процессора Core 5 новая модель оснащена вторым поколением Intel Core Ultra 7 255H с производительностью ИИ в 96 TOPS и встроенной графикой Intel Arc (также доступен вариант с Core Ultra 5 225H). Redmi Book Pro 16 (2025) весит 1,88 кг при толщине 15,9 мм, внутри установлена большая батарея на 99 Втч — это максимальная ёмкость, разрешённая для перевозки в самолётах. Xiaomi заявляет, что время автономной работы достигает 30 часов, а зарядка осуществляется с помощью 140-ваттного GaN-адаптера. Но главная особенность — это 16-дюймовый дисплей с разрешением 3072×1920 пикселей при соотношении сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц. Экран покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400, его пиковая яркость составляет 500 нит, плюс он поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos.

Что касается процессора, он производится по техпроцессу TSMC N3B. Версия Ultra 7 имеет 16 ядер (частота до 5,1 ГГц), 8 графических ядер Xe и кэш 24 МБ. Xiaomi утверждает, что он на 21,6% быстрее, чем процессор в Redmi Book Pro 16 (2024). Вариант Ultra 5 получил 14 ядер (до 4,9 ГГц), 7 графических ядер Xe и 18 МБ кэша, обеспечивая прирост производительности на 29,5% по сравнению с предшественником. Чтобы справляться с мощными процессорами, Xiaomi оснастила ноутбук двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, обеспечивающими рассеивание до 80 Вт тепла.