Xiaomi представила ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition

Сегодня компания Xiaomi анонсировала свой новый ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 7840HS. Стоит сказать, что ноутбуки Xiaomi RedmiBook Pro 15 ранее оснащались процессорами Intel 12-го поколения и чипами AMD Ryzen 6000, но в этом году компания представляет свою новейшую модель RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition на основе полноценной конфигурации AMD нового поколения. В плане характеристик процессор AMD Ryzen 7 7840HS очень даже неплох — он оснащён 8 ядрами и 16 потоками на основе архитектуры Zen 4, 8 МБ кэша L2 и 16 МБ кэша L3, а также имеет тактовую частоту до 5,1 ГГц. Его TDP можно настроить в диапазоне от 35 до 54 Вт, и он также включает графическое ядро Radeon 780M RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте 2700 МГц.

Что касается самого ноутбука, Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition получил корпус из алюминия с довольно тонким и лёгким профилем. Экран имеет диагональ 15 дюймов и разрешение 3,2K, а частота обновления достигает 120 Гц, обеспечивая яркость до 500 нит. Информация о портах и батарее пока не раскрывается, но похоже, что комплектация ноутбука в основном будет повторять дизайн модели 2022 года. Стоимость новинки пока что не раскрывается, но обычно производитель выпускал более или менее доступные модели, конкурируя с более дорогими моделями именно за счёт доступности. Соответственно, будем ждать появления ноутбука на рынке и тогда можно будет сравнить его с оппонентами со схожим железом.