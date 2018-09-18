Xiaomi представила новые смарт часы Amazfit Verge

2018-09-18, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Amazfit Verge; [306]
Компания Xiaomi представила круглые смарт часы Amazfit Verge.

Он будет поддерживать до 5 дней автономной работы при этом используя GPS и отслеживание сердечных ритмов. Так же в смарт часы встроен NFC чип который можно будет использовать в качестве проезда на Автобусах в Китае. Вокруг рамки расположен 1,3 дюймовый Amoled дисплей с разрешением 360х360 пикселей, покрыто защитным стеклом Gorilla Glass 3. Корпус имеет толщину 12,6 мм и весит 46 г. Также они поддерживают защиту IP68, что хорошо подходит для душа но не для плавания. Стоимость данных часов составляет 115 долларов.

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