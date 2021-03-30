Xiaomi представила подставку для беспроводной зарядки мощностью 80 Вт

Китайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представлены Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite.

Еще в 2019 году компания представила вертикальную подставку для беспроводной зарядки, которая была хорошо принята. Попутно были жалобы, что подставку для зарядки нельзя использовать при горизонтальном размещении телефона. Эта проблема теперь решена в этой последней модели. Мало того, новая подставка для беспроводной зарядки Xiaomi имеет сверхбыструю скорость зарядки 80 Вт. Но к сожалению, сейчас нет смартфона с поддержкой беспроводной зарядки до 80 Вт. Недавно представленные Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 67 Вт.

Подставка для беспроводной зарядки мощностью 80 Вт выполнена в футуристическом стиле. Он имеет изогнутый воздуховод, который позволяет более эффективно отводить тепло. Смартфоны теперь можно заряжать вертикально и горизонтально, благодаря конструкции с двойной катушкой. На подставке для беспроводной зарядки Mi также есть специальная кнопка, которая позволяет пользователям включать режим быстрой зарядки.

Подставка для беспроводной зарядки Xiaomi 80 Вт получил розничную цену в 76 долларов США. Xiaomi также выпустила версию для быстрой беспроводной зарядки с несколькими катушками, которая поддерживает одновременную зарядку до 3 устройств с 19 встроенными зарядными катушками. Каждое из трех устройств можно заряжать со скоростью 20 Вт, в результате чего общая мощность беспроводной зарядки Mi Wireless Charging Pad достигает 60 Вт.