Xiaomi представила смартфон Redmi K40S в белом цветовом исполнении

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство основано на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Основная камера использует 48-мп датчик Sony IMX582 в паре с 8-мп сверхширокоугольным модулем и 2-мп макромодулем. На лицевой стороне устройства находится 20-мп камера для селфи и видеозвонков. Устройство работает под управлением операционной системы Android 12 из коробки с собственным пользовательским интерфейсом MIUI. Redmi K40S питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.