Xiaomi представила смартфон Redmi K40S в белом цветовом исполнении

Xiaomi объявила о продаже новой версии смартфона Redmi K40S в белом цвете. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти предлагается за 2 199 юаней (329 долларов), а версия с 12/256 ГБ — 2 399 юаней (359 долларов). Ранее смартфон был доступен в черном, зеленом, голубом и серебристом цвете.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство основано на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Основная камера использует 48-мп датчик Sony IMX582 в паре с 8-мп сверхширокоугольным модулем и 2-мп макромодулем. На лицевой стороне устройства находится 20-мп камера для селфи и видеозвонков. Устройство работает под управлением операционной системы Android 12 из коробки с собственным пользовательским интерфейсом MIUI. Redmi K40S питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
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