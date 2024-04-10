Xiaomi представила смартфон Redmi Turbo 3

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Turbo 3, которая оценена в 265, 320, 345 и 390 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.

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