Xiaomi представила сверхлегкий ноутбук Mi Notebook Air 12.5

Xiaomi представила обновленный Mi Notebook Air который весит всего 1,07 кг и легче чем MacBook Air.

Второе поколение оригинального Mi Notebook Air, выпущенного в 2016 году, включает обновление до процессоров Intel Core 8-го поколения, а также более мощный графический процессор, 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт или 256 Гбайт хранилища. Корпус полностью металлический и предложен в серебристом и золотом варианте.

Экран имеет размер 12,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Ширина боковых рамок всего 5,71 мм. Новинка оснащена клавиатурой с подсветкой, аудиосистемой Harman с двумя динамиками, одним симметричным портом USB Type-C, двумя портами USB Type-A и стандартным 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом. Поддержка технологии быстрой зарядки позволяет пополнить заряд аккумулятора на 50% всего за 35 минут. Базовая модель процессором Intel Core M3, 4 ГБ и 128 ГБ обойдётся в $536, версия с 256 ГБ — в $596, модель с Intel Core i5, 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD - $ 640 долларов.