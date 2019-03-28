Xiaomi представила тонкий и легкий портативный компьютер Mi Notebook Air 2019 года

Компания Xiaomi выпустила тонкий и легкий ноутбук Mi Notebook Air модельного ряда 2019 года. Аппарат оборудован 12,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Intel Core восьмого поколения и 4 Гбайт ОЗУ. В наличии ноутбука также имеются клавиатура с подсветкой, аудиосистема Harman с двумя динамиками, один симметричный порт USB Type-C и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Габариты составляют 292 * 202 * 12,9 мм, вес — лишь 1,07 килограмма. Предлагается новинка в серебристом и золотистом цветовом исполнении по цене от 540 долларов в зависимости от модификации.