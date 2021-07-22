Xiaomi представила умные часы для детей с двумя камерами

Сегодня компания Xiaomi официально представила новые умные часы MITU Children’s Learning Watch 5X, которые были разработаны специально для детей. Главной особенностью данной модели является улучшенная система распознавания местоположения, которая позволяет родителям отслеживать местоположение пользователя с данными часами в режиме реального времени. Это достаточно удобное решение, которое подойдёт как совсем маленьким детям, так и школьникам, ведь родитель в любой момент сможет найти на карте своего ребёнка, после чего решить находится ли он в безопасности или нет. Также устройство оборудовано сразу двумя камерами, благодаря чему родители смогут изучать обстановку вокруг своего ребенка с большим углом обзора. Это тоже достаточно важный бонус, так как использовать одной камеры всё же имеет определенные ограничения.

Дополнительно пользователя в любой момент сможет включить микрофон на часах, чтобы получить дополнительную информацию о происходящем вокруг ребенка. Есть ещё функция звонка, которая позволяет связаться с владельцем устройства, также есть множество совершенно обычных умных функций, которые встречаются на всех устройствах для взрослых. Стоимость данной модели при этом составляет всего 90 долларов, что вполне адекватно для современного рынка умных часов. К сожалению, пока что информация о том, когда именно устройство попадет в Россию, у нас нет. Придётся немного подождать, пока производитель привезёт умные часы в нашу страну.
Комментарии и отзывы MITU Children’s Learning Watch 5X
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