Xiaomi представила умную лампу с Razer Chroma

Yeelight, бренд умного освещения, принадлежащий Xiaomi, только что анонсировал два новых продукта, которые поставляются с интеграцией Razer Chroma. Наряду с новыми продуктами компания также объявила о выпуске исходного кода софта Yeelight Chroma Connector, который позволит энтузиастам использовать функции подсветки с различными приложениями и сценариями. Сами же лампочки можно установить на монитор, чтобы получить качественное освещение рабочего стола. При этом устройство можно синхронизировать с играми, чтобы получать дополнительные эффекты и наслаждаться качеством изображения в процессе прохождения любимых видеоигр. Это на самом деле классная штука, но пока что новинки на территории России еще не представили.