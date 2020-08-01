Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств

30 июля в Москве прошла презентация компании Xiaomi, в рамках который был представлен новый среднебюджетный смартфон Redmi 9, получивший FHD+ дисплей на 6,53 дюйма, процессор Helio G80 и четыре основные камеры. Также в рамках презентации был представлены беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Mi True Wireless Earphones 2S, фитнес-браслет Mi Smart Band 5, электросамокаты Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S, Mi Electric Scooter Essential, игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34", медиаплеер Mi TV Stick, а также 2 роутера - Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 и AX3600.

Смартфон Redmi 9

Redmi 9 – первый смартфон в этой линейке, оснащенный системой из четырёх камер с искусственным интеллектом. Модель оснастили дисплеем на 6,53 дюйма с FHD+ разрешением.

Касательно железа, то новинка работает на процессоре MediaTek Helio G80 SoC, имеющим производительность на 207% выше по сравнению с предыдущей версией смартфона. Аккумулятор имеет емкость в 5 020 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт. Из других моментов в смартфоне стоит отметить наличие модуля NFC, слота под SIM-карты и microSD. Модель уже приоебрести по цене 11 990 рублей за версию с 3 + 32 ГБ и по цене 13 990 рублей за версию 4+64 ГБ хранилища.

Фитнес-браслет Mi Smart Band 5

Mi Smart Band 5 с 1.1-дюймовым AMOLED-дисплеем стал ещё удобнее и функциональнее. Благодаря датчику PPG браслет более точно отслеживает сердечный ритм для 11 типов упражнений. Также среди новых функций браслета ‒ определение уровня стресса, дыхательные упражнения, трекинг женского здоровья, матрица здоровья PAI. Один полный заряд обеспечивает до 14 дней автономной работы. Mi Smart Band 5 можно будет приобрести по цене 3 290 рублей.

Наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic и Mi True Wireless Earphones 2S

Беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic работают от одной зарядки до 5 часов, а с помощью кейса их можно зарядить еще три раза. Благодаря технологии шумоподавления и двум микрофонам наушники фильтруют фоновый шум и гарантируют высокое качество звука во время телефонных звонков и прослушивания музыки. Mi True Wireless Earphones 2 Basic будут доступны по цене в 2 990 рублей.

Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2

Mi True Wireless Earphones 2S отличает низкий уровень задержек сигнала, 24 часа автономной работы, беспроводная зарядка, а также качество стерео звука премиального уровня как при прослушивании музыки, так и во время телефонного разговора. Mi True Wireless Earphones 2S можно приобрести по цене 6 390 рублей.Mi Scooter Pro 2 может развивать скорость до 25 км/ч и преодолевать расстояния до 45 км без подзарядки. Двигатель постоянного тока мощностью 300 Вт обеспечивает подъем на 20%, а благодаря встроенному ЖК-дисплею пользователь в режиме реального времени отслеживает скорость, режимы езды, уровень заряда аккумулятора и многое другое. Двойная тормозная система обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а дополнительные передний, задний и боковой отражатели и мощная фара 2 Вт улучшают видимость на дороге. Цена за новинку — 46 990 рублей.

Электросамокат Mi Electric Scooter 1S

Mi Electric Scooter 1S движется с помощью литиевой батареи с запасом хода 30 км и обладает максимальной скоростью 25 км/ч. Дисплей Mi Electric Scooter 1S позволяет легко управлять движением и получать удовольствие от езды. Также электросамокат обладает двойной системой торможения, лампой мощностью 2 Вт, пневматическими шинами диаметром 8.5”, улучшенным светом и системой управления батареи нового поколения. Стоимость на данный электросамокат составляет 38 990 рублей.

Базовый электросамокат Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter при весе всего 12 кг, он обладает запасом хода 20 км, а максимальная скорость составляет 20 км/ч. В движение электроскутер приводится мотором мощностью 500 Вт. Корпус имеет минималистичный дизайн и выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Модель является самой доступной в линейке новых скутеров Xiaomi. Стоимость за Mi Electric Scooter равна 27 990 рублей.

Роутеры Mi AIoT Router AX3600 и Mi AIoT Router AC2350

Xiaomi представляет два новых роутера с процессорами Qualcomm и умными антеннами AIoT. Максимальная скорость AC2350 - 2 183 Мбит/сек, а скорость AX3600 достигает 2 976 Мбит/сек. Автоматический поиск новых устройств Xiaomi способствует комфорту и простоте использования. Роутер Mi AIoT Router AC2350 уже можно приобрести по цене в продажу по цене 3 490 рублей, а Mi AIoT Router AX3600 через какое-то время станет доступен по цене 7 490 рублей.

Игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34»

Mi Curved Gaming Monitor оснащен дисплее на 34 дюйма с разрешением 3 440x1 440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Игровой монитор с частотой обновления 144 Гц имеет время отклика 4 мс, что значительно сокращает задержки изображения, что оценят любители видеоигр. В розничной продаже Mi Curved Gaming Monitor 34” будет доступен по цене 34 990 рублей

Медиаплеер Mi TV Stick

Mi TV Stick работает на базе Android TV и предлагает доступ к тысячам популярных материалов, а также к приложениям и играм через Google Play. Где бы вы ни находились, Mi TV Stick позволяет погрузиться в контент высокого разрешения 1 080p. Пользователи смогут мгновенно получить доступ к Google Assistant, Netflix и Prime Audio с помощью специальных кнопок на пульте управления. Также устройство позволяет легко передавать контент со смартфонов и планшетов на большой экран с помощью встроенной функции Chromecast. Официальная цена Mi TV Stick составляет 3 490 рублей