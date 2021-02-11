Xiaomi представит Mi Portable Bluetooth Speaker 22 февраля

Вчера Xiaomi India официально подтвердила, что в марте компания запустит серию Redmi Note 10. В преддверии этого 22 февраля компания выпустит в стране два устройства, связанных с аудио, согласно сегодняшнему объявлению в социальных сетях производителя. Инсайдер добавил, что производитель планирует отправить в релиз портативную колонку Mi Portable Bluetooth Speaker с мощностью 16 Вт и беспроводные наушники Mi Bluetooth Earphones Pro с шейным ободом. Стоит отметить, что первое устройство уже некоторое время продается на определенных рынках, но до глобального релиза дело так и не дошло. Данная колонка имеет два динамика по 8 Вт и подключается к источнику сигнала по беспроводной связи через Bluetooth 5.0. Стоимость не уточняется.