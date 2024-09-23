Xiaomi представит Redmi Note 14 Pro уже 26 сентября

Какое-то время назад компания Xiaomi официально пообещала выпустить новую серию смартфонов Redmi Note 14 Pro уже на этой неделе, а теперь производитель даже назвал точную дату, чтобы пользователи были готовы к данному релизу. Сегодня появились данные о том, что грядущие новые смартфоны появятся уже 26 сентября — с прочным корпусом и повышенной надёжностью. Стоит отметить, что в этой линейке будут представлены смартфоны Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, которые будут немного отличаться по дизайну — у модели Pro будет цветной островок для камер, а у версии Plus — стеклянная тыльная панель.

Также сегодня стало известно, что серия смартфонов Redmi Note 14 Pro получит сертификаты IP68 и IP69K. Это значит, что смартфоны смогут выдерживать погружение в воду на достаточно длительный период, воздействие водяных струй под давлением, имеет достаточную защиту от пыли и экстремально высоких температур. Правда, пока что нет точных данных о стоимости новых устройств, что, безусловно, сильно интересует потенциальных покупателей, так как характеристики у смартфонов действительно приличные, дизайн выглядит привлекательно и камеры здесь явно флагманского уровня. Если стоимость у смартфонов нового поколения будет действительно адекватная, то гаджеты будут крайне популярными на мировом рынке. Но есть цену задерут слишком высокую, то шансов на востребованность не останется. Будем ждать официальную презентацию, чтобы узнать этот краеугольный момент.
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