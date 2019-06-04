Xiaomi представит фитнес-браслет Mi Band 4 11 июня

Xiaomi запланировала запуск своего нового браслета, который называется Mi Band 4. Мероприятие состоится 11 июня, и ожидается, что продукт будет первым в семье с цветным дисплеем.

Будет две версии часов, одна с NFC для бесконтактных платежей, другая без чипа и с более низким ценником. Ожидается, что фактически гаджет будет примерно такого же размера, как и его предшественник, с 0,78-дюймовым овальным дисплеем, который можно легко крепить к различным браслетам.

Mi Band 4 получит аккумулятор емкостью 135 мАч, что на 20% больше по сравнению с батареей Mi Band 3 емкостью 110 мАч.