Xiaomi представит новый компактный внешний аккумулятор 5 ноября

Xiaomi - один из популярных производителей портативных зарядных устройств на рынке. Компания выпускает новые модели серии Mi Power Bank 3 более года.

Теперь компания представит новую версию аккумулятора с названием Mi Power Bank 3 Pocket Edition, который дебютирует 5 ноября 2020 года.

Твиттер официального Twitter Xiaomi гласит: "Самая мощная электростанция за всю историю". Также на тизере силуэт этого будущего продукта сравнивается с уже анонсированным Mi Power Bank 3i 10,000mAh.

Этот внешний аккумулятор меньше и компактнее, чем уже доступные модели, мы полагаем, что это может быть либо Mi Power Bank 3 Pocket Edition, либо Mi Power Bank 3 Super Flash Charge Edition. Это потому, что это единственные малогабаритные блоки питания, продаваемые Xiaomi.