Xiaomi представить смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro вместе с Samsung Galaxy S20

В феврале месяце 2020 года компания Xiaomi представить новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro.

В просторах интернета и социальных сетях отыскали постер где компания упомянула дата анонса новинок. Хотя изначально компания Xiaomi должна была представить смартфоны на выставке MWC 2020 в Барселоне которая стартует с 24 февраля месяца.

Но судя по постеру, компания представить новинки 11 февраля, в один день с компании Samsung, которая будет предоставлять смартфон Samsung Galaxy S20. Ведь эти новинки оснастят новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, и кто же станет первым обладателем нового процессора только лишь часы решать презентации.