Xiaomi прекращает поддержку семи устройств Redmi

Xiaomi известна тем, что поддерживала свои пятилетние смартфоны и обновляла их до последней версии MIUI.

Xiaomi Redmi Note 4

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3X

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Pro

Но компания только что объявила на своих форумах, что семь прошлых смартфонов серии Redmi перестанут получать поддержку программного обеспечения, что означает MIUI 11 они не получат. В этот список входят такие смартфоны:

Администратор Mi Community сказал, что обновления безопасности для этих устройств пока не будет затронуты, и они будут получать их в штатном режиме.