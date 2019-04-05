Xiaomi прекращает поддержку семи устройств Redmi

2019-04-05, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi; [127]

Xiaomi известна тем, что поддерживала свои пятилетние смартфоны и обновляла их до последней версии MIUI.

Но компания только что объявила на своих форумах, что семь прошлых смартфонов серии Redmi перестанут получать поддержку программного обеспечения, что означает MIUI 11 они не получат. В этот список входят такие смартфоны:

  • Xiaomi Redmi Note 4
  • Xiaomi Redmi 3S
  • Xiaomi Redmi 3X
  • Xiaomi Redmi 4
  • Xiaomi Redmi 4A
  • Xiaomi Redmi Note 3
  • Xiaomi Redmi Pro

Администратор Mi Community сказал, что обновления безопасности для этих устройств пока не будет затронуты, и они будут получать их в штатном режиме.


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